Незаконный вывоз средств индивидуальной защиты предотвратили в Костанайской области

Пограничниками предотвращён вывоз средств индивидуальной защиты. 25 октября пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области предотвращен вывоз из Казахстана 54 710 комплектов одноразовых противочумных костюмов на сумму 8 527 125 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В соответствии с приказом от 20 февраля 2020 года №56 «О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты», председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, введен запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это не первый факт попытки провоза товаров, подпадающих под товары запрещенные к ввозу (вывозу) в Республику Казахстан.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет.

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