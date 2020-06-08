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Ни холодной, ни горячей. Без воды остались жители двух микрорайонов в Костанае

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В редакцию Алау поступают сообщения от жителей 5 и 6 микрорайонов в Костанае. Горячей воды в эти микрорайонах нет, в связи с опрессовкой. Однако, по сообщениям наших читателей, со вчерашнего вечера нет и холодной воды.

Как выяснилось, в этих микрорайонах произошла авария. По словам пресс-секретаря ГКП «Костанай-Су» Данны Сисенгалиевой на данный момент  осуществляется подвоз воды.

«Произошла авария. В 5 и 6 микрорайонах ограничена подача холодной воды. Ремонтные бригады со вчерашнего дня устраняют аварию. Надеемся к сегодняшнему вечеру получится устранить поломку»,- говорит Данна Сисенгалиева.

Напомним, горячую воду в 132 домах Костаная дадут позже запланированной даты.

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