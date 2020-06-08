Ни холодной, ни горячей. Без воды остались жители двух микрорайонов в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
12859 - зарегистрированно
7557 - выздоровевших
56 - летальных случаев
202 - в Костанайской области
В редакцию Алау поступают сообщения от жителей 5 и 6 микрорайонов в Костанае. Горячей воды в эти микрорайонах нет, в связи с опрессовкой. Однако, по сообщениям наших читателей, со вчерашнего вечера нет и холодной воды.
Как выяснилось, в этих микрорайонах произошла авария. По словам пресс-секретаря ГКП «Костанай-Су» Данны Сисенгалиевой на данный момент осуществляется подвоз воды.
«Произошла авария. В 5 и 6 микрорайонах ограничена подача холодной воды. Ремонтные бригады со вчерашнего дня устраняют аварию. Надеемся к сегодняшнему вечеру получится устранить поломку»,- говорит Данна Сисенгалиева.
Напомним, горячую воду в 132 домах Костаная дадут позже запланированной даты.