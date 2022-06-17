«Ничего противозаконного». В Минобороны объяснили, почему забирали призывников прямо из университета

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В социальных сетях распространялась информация о том, что студентов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета увозили в военкомат сразу после защиты диплома.
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Начальник департамента по делам обороны ЗКО Руслан Амиржанов информацию подтвердил и подчеркнул, что ничего противозаконного в этом нет, передает informburo.kz
«Около 200 студентов закончили обучение в мае, получили повестки но в военкомат не являлись. До вчерашнего дня мы проводили разъяснительные мероприятия в учебном заведении. Вчера была защита дипломов, туда мы направили сотрудников и провели беседу. Те, кто изъявили желание проходить службу, в добровольном порядке прибыли в сборный пункт, прошли медкомиссию и уже готовы служить», – пояснил Руслан Амиржанов.
Чтобы не допустить уклонения студентов от призыва, департамент по делам обороны ЗКО сотрудничает с руководством вуза, которое предоставляет военным сведения о сроках завершения учебного процесса, рассказал Амиржанов.
«Мы сделали это, потому что студенты уклонялись от призыва, всё на законном основании», – подчеркнул военный.
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