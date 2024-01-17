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Никто не остановился. Потерявшийся пастух рассказал, как провел трое суток в степи

Фотография для новости Никто не остановился. Потерявшийся пастух рассказал, как провел трое суток в степи

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

17 января начальник ОЧС Аркалыка посетил Аркалыкскую районную больницу, где находится пастух, который вчера был найден после длительных поисков.

Начальник ОЧС поговорил с пострадавшим, узнал о состоянии здоровья. Мужчина смог рассказать, что  рассказал, что все эти дни он находился в степи, пытаясь найти людей или дорогу, ведущую к цивилизации. В эти дни ничего не ел и не пил. Он сообщил, что вечером 16 января обнаружил трассу. Это оказалась трасса республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск».

По его словам, ему встречались на трассе несколько проезжающих машин, но к сожалению, никто не остановился, чтобы помочь ему. Не смотря на это мужчина дальше решил следовать по трассе в надежде найти спасение.

Далее было установлено, что вдоль этой трассы не далеко от села Восточное проводил поиски участковый инспектор ОМПС ОП — УП г. Костанай Турганов Д.Б.

Напомним, трое суток искали мужчину. 

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