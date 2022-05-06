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Ниже нуля. Прогноз погоды на майские праздники озвучили синоптики

obrazovaka.ru

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Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 мая.

Майские праздники известны теплом и поездками на природу. Но насладиться ими смогут только жители южных регионов.

Теплый циклон из районов Ирана начнет смещаться на южную половину страны, с каждым днем все больше повышая температуру воздуха.

А вот северные области будут находиться под властью холодного антициклона.

Обладая довольно большими скоростями, он вызовет пусть и краткосрочное, но ощутимое понижение температуры воздуха – в ночные часы столбики термометров вновь опустятся ниже нуля.

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