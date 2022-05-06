Ниже нуля. Прогноз погоды на майские праздники озвучили синоптики

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Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 мая.
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Майские праздники известны теплом и поездками на природу. Но насладиться ими смогут только жители южных регионов.
Теплый циклон из районов Ирана начнет смещаться на южную половину страны, с каждым днем все больше повышая температуру воздуха.
А вот северные области будут находиться под властью холодного антициклона.
Обладая довольно большими скоростями, он вызовет пусть и краткосрочное, но ощутимое понижение температуры воздуха – в ночные часы столбики термометров вновь опустятся ниже нуля.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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