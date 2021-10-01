Низовая метель, гололёд. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.
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Ночью и утром 2 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман, гололед, низовая метель.
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Ветер северо-западный, западный на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.
В Костанае ночью ожидается +4 градуса. Днём +5.
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