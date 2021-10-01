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Низовая метель, гололёд. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.

Ночью и утром 2 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман, гололед, низовая метель.

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Ветер северо-западный, западный на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается +4 градуса. Днём +5.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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