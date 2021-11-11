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Низовая метель и гололед. Какой будет погода 12 ноября в Костанае и области

Фото alau.kz

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Синоптики прогнозируют на северо-востоке, востоке Костанайской областей синоптики прогнозируют гололед, низовую метель, туман.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура в Костанае ночью будет -3 градуса, днём +1, ожидается снег.

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