Низовая метель и гололед. Какой будет погода 12 ноября в Костанае и области

Фото alau.kz
Синоптики прогнозируют на северо-востоке, востоке Костанайской областей синоптики прогнозируют гололед, низовую метель, туман.
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Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура в Костанае ночью будет -3 градуса, днём +1, ожидается снег.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области