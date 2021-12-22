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Ночью будет мороз. Прогноз в Костанае и области 23 декабря

Фото alau.kz

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Ночью на юге, востоке области небольшой снег, днем на юге области осадки — снег, дождь, на востоке, северо-западе области снег.

На юге, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью на востоке области 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 13-18, на севере области 23, на юге области 3-8 мороза, днем 6-11, на юге области 2 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-17, днем 7-9 мороза.

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