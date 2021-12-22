Ночью будет мороз. Прогноз в Костанае и области 23 декабря

Фото alau.kz
Ночью на юге, востоке области небольшой снег, днем на юге области осадки — снег, дождь, на востоке, северо-западе области снег.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На юге, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью на востоке области 15-20 м/с.
Читайте также: Движется антициклон с морозами. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета
Температура воздуха ночью 13-18, на севере области 23, на юге области 3-8 мороза, днем 6-11, на юге области 2 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 15-17, днем 7-9 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области