Ночью будет мороз. Прогноз в Костанае и области 23 декабря

Ночью на юге, востоке области небольшой снег, днем на юге области осадки — снег, дождь, на востоке, северо-западе области снег.

На юге, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью на востоке области 15-20 м/с.

Читайте также: Движется антициклон с морозами. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Температура воздуха ночью 13-18, на севере области 23, на юге области 3-8 мороза, днем 6-11, на юге области 2 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-17, днем 7-9 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.