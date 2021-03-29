Новая дата. В Костанае вновь изменили сроки полного перехода к дифтарифу в автобусах

История введения дифференцированного тарифа в общественном транспорте Костаная получила свое продолжение. Даты полного перехода на безналичную оплату вновь сместились. На этот раз поводом стала толпа родителей школьников, которые сегодня утром пришли в одно из отделений «Казпочты», чтобы получить социальную карту для своих детей, передает alau.kz

Толпа в отделении Казпочты, которую сегодня наблюдали костанайцы, настолько возмутила горожан, что представители КОФ АО «Казпочты» и городского отдела ЖКХ в срочном порядке собрали брифинг, где назвали причину случившегося.

«Обещали выдавать в школах, но нам запретили в школах выдавать, потому что с 1 апреля все дети буду ходить в школы, и нельзя было там создавать толпу. Нам запретили. Поэтому мы решили их выдавать здесь»,- пояснил заместитель директора КОФ АО «Казпочта» Абилхан Даулбаев.

Толпа в «Казпочте» оказалась не лучше той, которой хотели избежать в школах. В итоги беседа с журналистами вновь свелась к срокам перехода на диф.тариф для всех категорий льготников. Но теперь это не 1 апреля, а новая дата.

«Принято решение. В первую очередь по дифференцированному тарифу, по социальным картам – продлеваем до 1 июня, чтобы не создавать ажиотаж в части реализации данных карт. Второе – совместно с «Казпочтой» готовим график реализации этих карт по школам»,- сообщил Наурызбай Мусин, руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Этого решения и ждали родители учащихся с самого начала. Раздавать проездные карты в школах да еще и по графику во внеучебное время ведь куда удобнее, и к тому же безопаснее. Но это касается только учащихся. А вот пенсионерам получить свои транспортные карточки по-прежнему придется в одном из отделений «Казпочты». Что касается людей с инвалидностью по зрению, вопрос о выдаче им карт проработают до 1 июня. Трудностей для получения карточек остальными костанайцами в ЖКХ не видят.

«26 тысяч на сегодняшний день у нас карт имеется в наличии в продаже. 64 тысячи мы реализовали. Из них 37 тысяч активизировано, остальные 27 тысяч – люди пока ждут»,- привел данные Наурызбай Мусин.

Несмотря на то, что получение карточек для учащихся станет возможным в школах, их активация все равно должна будет пройти в «Казпочте». Чтобы вновь не привести к ажиотажу из-за этой ситуации родителей дополнительно проинформируют через школьные чаты обо всех правилах активации. Пока же карты получены не всеми льготниками за ними сохраняется право оплатить проезд по сниженной цене за наличную оплату. Это правило будет действовать до 1 июня.

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