Ужас что творится! Костанайцы пришли в филиал Казпочты за транспортными картами для школьников — видео

Видео прислали нам наши подписчики. В костанайском филиале «Казпочты» столпотворение. Родителям объявили о том, что сегодня нужно получить транспортные карты для детей.

Как пишут нам родители, школы еще в феврале собирали данные детей для получения транспортных карт.

«Мы думали, если собирают данные в школе, то и централизованно их будут выдавать. А теперь нам объявили, мол, приходите сами и получайте. И только сегодня. До ввода дифференцированного тарифа для льготников, то есть детей и пенсионеров осталось 3 дня. Как всем 16000 человек получить карты. Смотрите что творится сегодня в здании Казпочты!», — пишут возмущенные родители.

Напомним, дети и пенсионеры могут ездить «по-старому» до 1 апреля. С 1 апреля на них тоже будет действовать дифференцированный тариф.

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