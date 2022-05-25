Новая дорожная разметка появилась в Костанае

В Костанае на пересечении улиц Маяковского-Чкалова в экспериментальном порядке нанесена диагональная пешеходная разметка.

Этот опыт применен в областном центре по примеру крупных мегаполисов. Данный перекресток был выбран не случайно. Дело в том, что несмотря на то, что это не центральная улица, здесь находится множество социальных объектов и общеобразовательных учреждений.

«Вблизи перекрестка расположены три школы, колледж, университет. Этот пешеходный переход очень оживленный, здесь большой поток транспортных средств, так как дорога выводит на выезд из города Костаная. Принцип работы нового пешеходного перехода состоит в периодичности движения пешеходов и транспортных средств. На установленном здесь светофоре есть пешеходная панель, на которую необходимо ориентироваться при переходе дороги в удобном направлении», — пояснил старший инспектор административной полиции ДП Костанайской области, капитан полиции Серикпай Кадирбаев.

В ДП Костанайской области отметили, что это нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на данном участке дороги.

С начала года в областном центре совершено 37 ДТП, в которых 5 человек погибло и 41 пострадало. С участием пешеходов произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибло и 16 пострадало. Одно ДТП произошло на перекрестке Маяковского-Чкалова.

В полиции намерены внимательно изучить обратную связь от населения и сделать выводы об аварийности, а затем такие же разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра.

Первые отклики уже получены.

«В плане безопасности — решение оптимальное. Я такое видела только в Америке, не думала, что и до нас это дойдет. Идем в ногу со временем», — поделилась впечатлениями горожанка Юлия Яворик.

«Если честно, впервые вижу такое. Диагональные пешеходные переходы нельзя не заметить, непривычно, надеюсь, новые разметки снизят число ДТП», — говорит одна из прохожих Валентина Васнина.

Насколько это удобно и безопасно – покажет время.

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