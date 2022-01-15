Новая информация о закрытии трасс в Костанайской области

Служба «122» распространяет сообщения о закрытии трасс в Костанайской области.
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15 января из-за сильной метели закрыта трасса «Койбагор-Карасу-Севастополь».
Также закрыты трассы «Карасу-Большая Чураковка», «Адаевка-Уркаш-Аралколь», «Лисаковск-Арка».
Ранее сообщалось о закрытии ещё нескольких трасс.
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