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Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды

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В Костанайской области участки нескольких трасс закрыли для движения транспорта из-за метели, сообщили в ДЧС региона, передаёт infofmburo.kz

С 8-00 15 января закрыты для движения участки трасс:
  • КР-32 Аркалык –Торгай (с 0 по 288 км);
  • КР-31 Торгай –Шили –Аралколь (с 0 по 182 км);
  • КР-21Караменды – Раздольное – Аралколь(с 0 по 163 км);
  • КР-20 Аулиеколь –Жолдама (с 0 по 257 км);
  • КР-19 Аулиеколь – Диевка – Косагал –Акжол (с 0 по 130 км);
  • КР-18 Аулиеколь – Масколевка – Максут – Смайловка (с 0 по 106 км).
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