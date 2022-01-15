Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды

В Костанайской области участки нескольких трасс закрыли для движения транспорта из-за метели, сообщили в ДЧС региона, передаёт infofmburo.kz
С 8-00 15 января закрыты для движения участки трасс:
- КР-32 Аркалык –Торгай (с 0 по 288 км);
- КР-31 Торгай –Шили –Аралколь (с 0 по 182 км);
- КР-21Караменды – Раздольное – Аралколь(с 0 по 163 км);
- КР-20 Аулиеколь –Жолдама (с 0 по 257 км);
- КР-19 Аулиеколь – Диевка – Косагал –Акжол (с 0 по 130 км);
- КР-18 Аулиеколь – Масколевка – Максут – Смайловка (с 0 по 106 км).
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