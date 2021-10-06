Новая методика выплат пенсий: выиграют ли казахстанцы?

Экономист, бывший внештатный советник Президента РК Олжас Худайбергенов прокомментировал идею Министерства труда и социальной защиты населения РК о введении дополнительного 5-процентного пенсионного взноса с работодателей, передает Azattyq Rýhy.

Свое мнение об этой инициативе Олжас Худайбергенов высказал в посте, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам экономиста, «это говорит о нескольких вещах»:

«1. Сама конструкция пенсионной системы меняется чисто косметически, и ее проблемы хотят решать за счет повышения нагрузки на работодателей (или на сотрудников, если работодатели перенесут на них).

2. Так как конструкция не сильно меняется, то мотивация населения не изменится, и соответственно охват поменяется незначительно. А вот допнагрузка наоборот усилит желание уйти в тень.

3. С этой допнагрузкой Казахстан выходит в лидеры по нагрузке на ФОТ (фонд оплаты труда – AR). К тому же допвзнос заберет до 600 млрд тенге у бизнеса уже в 2023 году. И так каждый год, с постепенным повышением.

4. НПП (Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» – AR) официально выступала против, но непонятно, почему Минтруд игнорирует НПП. Впрочем, Минтруд игнорирует всех, кто против, демонстрируя собственную концепцию «неслышащего государства». Также они не слышат и Президента, который давал поручение «совместно с экспертами» пересмотреть идею введения 5% взноса. Все эксперты выступают против, хотя могут выступать «за» бывшие сотрудники Минтруда, теперь осваивающих контракты Минтруда. Читайте также: Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда подготовили поправки

5. Отказ от реформы пенсионной системы, косметические изменения говорят об интеллектуальной импотенции руководства Минтруда, а также тех, кто активно лоббирует эту идею. Понятно, что большинство из них и создавало нынешнюю модель – они не могут признать свою неправоту, не могут взглянуть со стороны. И поэтому для них легче закрывать дыры пенсионной системы за счет повышения нагрузки.

6. Тамара Дуйсенова, экс-министр труда, ныне отвечающая за прием обращений населения к Президенту, не только демонстрирует высокую неэффективность на своем участке (судя по жалобам в Фейсбуке), но также пытается влиять на дальнейшую судьбу пенсионной системы, пытаясь сохранить те ошибочные подходы, что были приняты при ней. Такого быть не должно. Дали тебе новый участок, работай на нем, покажи себя там. Но сейчас Дуйсенова демонстрирует эталон закрытости чиновника, хотя должно быть ровно наоборот.

7. В 2024 году ожидаются президентские выборы, а нагрузку повысят в 2023 году. Весь год бизнес и население будут возмущаться взносами, и это будет мощным «вкладом» действующего руководства Минтруда в предвыборную атмосферу».

Напомним, Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника.

Кроме того, концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Эксперты высказались о предлагаемой замене базовой пенсии на минимальную гарантированную. Экономист Арман Бейсембаев и экс-председатель Совета Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар Алибаев выступили против идеи Минтруда.

Тем временем, движение женщин «За снижение пенсионного возраста» пополняют все новые активистки. Они требуют вернуть прежний выход на пенсию – 58 лет. Недавно активистки заявили о намерении написать открытое письмо в Минтруда.

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