Новое постановление – как будет работать Ashyq

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о проекте Ashyq, передает zakon.kz.

Отменено на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска обязательное использование мобильного приложения Ashyq.

Также будет продолжена реализация проекта Ashyq на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) караоке;

15) выставки;

16) океанариум;

17) марафоны;

18) спортивные мероприятия со зрителями;

19) аэропорты;

20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

21) детские развлекательные центры (крытые);

22) цирки;

23) отели, гостиницы;

24) центры обслуживания населения;

25) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

26) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;

27) торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м, непродовольственные с торговой площадью свыше 1 тыс. кв. м);

28) детские оздоровительные организации (для работников);

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

33) общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

34) религиозные объекты;

35) игровые клубы (казино);

36) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

37) ночные клубы;

38) банки, отделения АО «Казпочта».

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы без установления ограничений по времени в будние и выходные дни, – говорится в постановлении.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

в «зеленой» (низкий эпидемиологический риск) и «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) зонах – деятельность без ограничений;

в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Участники проекта Ashyq в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), для осуществления деятельности без ограничений могут в добровольном порядке вводить требование по безопасному («зеленому») статусу у сотрудников и посетителей.

Полный текст постановления смотрите здесь.

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