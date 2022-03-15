Новое постановление – как будет работать Ashyq

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Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о проекте Ashyq, передает zakon.kz.
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Отменено на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска обязательное использование мобильного приложения Ashyq.
В организациях образования отменяют Ashyq — постановление
Также будет продолжена реализация проекта Ashyq на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) караоке;
15) выставки;
16) океанариум;
17) марафоны;
18) спортивные мероприятия со зрителями;
19) аэропорты;
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
21) детские развлекательные центры (крытые);
22) цирки;
23) отели, гостиницы;
24) центры обслуживания населения;
25) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
26) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;
27) торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м, непродовольственные с торговой площадью свыше 1 тыс. кв. м);
28) детские оздоровительные организации (для работников);
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
33) общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
34) религиозные объекты;
35) игровые клубы (казино);
36) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
37) ночные клубы;
38) банки, отделения АО «Казпочта».
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы без установления ограничений по времени в будние и выходные дни, – говорится в постановлении.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:
в «зеленой» (низкий эпидемиологический риск) и «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) зонах – деятельность без ограничений;
в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.
В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.
Участники проекта Ashyq в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), для осуществления деятельности без ограничений могут в добровольном порядке вводить требование по безопасному («зеленому») статусу у сотрудников и посетителей.
Полный текст постановления смотрите здесь.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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