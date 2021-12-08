Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 46 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 46) следующие изменения и дополнения:

Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

подростки в возрасте с 12 до 18 лет;

беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;

женщины в период лактации- после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет.

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При этом, иностранные подростки в возрасте с 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории РК непрерывно 3 и более месяцев также подлежат вакцинации против КВИ.»;

2) пункт 20 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

прививочный пункт организовывается с обеспечением постоянного одностороннего потока прививаемых лиц, исключающий скопление подростков;

не допускать скопления прививающихся лиц и лиц, находящихся под медицинским наблюдением в прививочном кабинете;

организовать проведение вакцинации индивидуально с предотвращением скопления населения перед прививочным кабинетом с приглашением не более 3 человек на одновременную вакцинацию;

помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния;

в случаях, если беременная получила первую дозу вакцинации против КВИ на 35-37 неделях беременности, то вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. рекомендуемый интервал между двумя прививками составляет не более 12 недель;

если в двух дозах непреднамеренно вводятся разные типы вакцин против КВИ, то не рекомендуется вводить дополнительные дозы любой из использованных вакцин;

Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить возможность отдельной выгрузки отчетных форм по лицам, вакцинированным против КВИ и получившим ревакцинацию против КВИ на платной основе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов

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