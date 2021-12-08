Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
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- Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 46 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 46) следующие изменения и дополнения:
Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:
- подростки в возрасте с 12 до 18 лет;
- беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;
- женщины в период лактации- после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет.
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При этом, иностранные подростки в возрасте с 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории РК непрерывно 3 и более месяцев также подлежат вакцинации против КВИ.»;
2) пункт 20 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
- прививочный пункт организовывается с обеспечением постоянного одностороннего потока прививаемых лиц, исключающий скопление подростков;
- не допускать скопления прививающихся лиц и лиц, находящихся под медицинским наблюдением в прививочном кабинете;
- организовать проведение вакцинации индивидуально с предотвращением скопления населения перед прививочным кабинетом с приглашением не более 3 человек на одновременную вакцинацию;
- помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния;
- в случаях, если беременная получила первую дозу вакцинации против КВИ на 35-37 неделях беременности, то вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. рекомендуемый интервал между двумя прививками составляет не более 12 недель;
- если в двух дозах непреднамеренно вводятся разные типы вакцин против КВИ, то не рекомендуется вводить дополнительные дозы любой из использованных вакцин;
Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить возможность отдельной выгрузки отчетных форм по лицам, вакцинированным против КВИ и получившим ревакцинацию против КВИ на платной основе.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области