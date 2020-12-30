Новогоднего салюта в Костанае не будет, впрочем, как и других привычных торжеств. Новогодний фейерверк на центральной площади наряду с крупными ежегодными мероприятиями отменены в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщает региональная служба коммуникаций в своем Instagram.

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«В этом году мы не готовим часовые концерты, праздничные программы, но решили сделать ряд поздравительных видеороликов с музыкальным сопровождением. Костанайцев поздравят с Новым годом все ветераны культуры, руководители коллективов ДК «Мирас», — говорит художественный руководитель ДК «Мирас», Даулет Актанов.

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Артисты дома культуры подготовили клип, который по словам худрука, станет фишкой вечера. Все солисты исполнят песню «Здравствуй, Новый год!» на двух языках.

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В новогодние праздники все ограничительные меры продолжат действовать. Под запретом остаются новогодние корпоративы, детские утренники, массовые гуляния, проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому с массовым скоплением людей, а также запрещается аренда частных домовладений. Также запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, и другие), кинотеатров, букмекерских контор.

Напомним, в новогоднюю ночь автобусы ходить не будут.

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