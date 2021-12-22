Новогодние праздники вызывают тревогу — Минздрав

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в преддверии новогодних праздников, передает Tengrinews.kz.

Она отметила, что по оптимистичному сценарию развития эпидситуации в Казахстане в январе ожидается 650 заражений в сутки, по реалистичному — 1300, по пессимистичному — 3000.

«Реализация пессимистичного сценария может возникнуть в преддверии длительных выходных и праздников, если каждый из нас не будет думать об обычных мерах соблюдения безопасности. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались предостеречь, это в руках каждого», — сказала Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Она призвала казахстанцев вакцинироваться и соблюдать меры профилактики: носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, использовать санитайзеры.

«В преддверии новогодних корпоративов, прежде чем идти на корпоратив, подумайте, стоит ли оно того. Коронавирус здесь, сегодня мы видим продолжение мутации. (…) Наша всеобщая задача — это не допустить пессимистичного сценария. Тем более мы сегодня видим, что идет рост заболеваний в мире, а у нас заболеваемость падает и падает на протяжении последних четырех месяцев, упала в 16 раз. У нас, врачей, санитарных врачей, все эти новогодние праздники вызывают тревогу», — добавила глава Комитета санэпидконтроля.

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