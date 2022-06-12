Новорожденного уронили на пол

Создана рабочая комиссия, которая расследует этот случай, сообщает zakon.kz.

В областном перинатальном центре Атырау уронили ребенка. Врачи утверждают, что серьезных нарушений состояния ребенка падение не вызвало, сообщает Ак Жайык.

По словам жителя города Ануара Жумабая, сестру его жены через два дня после родов вместе с другими роженицами вызвали на рентген.

В палате их было четверо, сначала на рентген позвали двух женщин, затем еще одну. В итоге приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась.

В один момент ребенок сильно заплакал, женщина не смогла успокоить его. Она отправилась звать медсестер и врачей, но никого не дозвалась.

Позже женщине стало плохо, и она выронила ребенка на пол. И даже после этого, по словам родственника, на помощь пришли не медсестры, а санитарка, что видно на кадрах видеонаблюдения.

«Два часа, пока мы не пришли с полицией, ребенку не оказывали помощь, не клали в реанимацию, не начинали обследование. Персонал делал вид, что ничего не произошло, все переспрашивали – а что случилось? Поначалу нам сказали, что с ребенком все хорошо. Сотрудник центра запрещал матери идти на КТ вместе с ребенком, говорил, что не полагается. Когда мы возмутились, другой сотрудник подтвердил, что мать должна повсюду быть с новорожденным. Сегодня нам сообщили, что малышке требуется переливание крови, и если бы ее не положили в реанимацию вчера, мы могли бы ее потерять. С матерью пострадавшего ребенка руководство центра не общается. Вся эта неразбериха, противоречивые сведения, замалчивание очень нервируют роженицу и всю семью в целом. А матери сейчас нужна поддержка, чтобы ей честно сказали, что с ребенком, какие меры предпринимаются», — сказал Ануар Жумабай.

Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев рассказал, что обследование и КТ не выявили серьезных нарушений в состоянии ребенка.

Создана рабочая комиссия, которая расследует этот случай.

11 июня врачи перинатального центра сообщили о состоянии пострадавшего малыша. После падения врачи поставили ребенку диагноз «ишемия мозга». Он находится в стабильном состоянии на самостоятельном дыхании.

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