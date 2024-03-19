Новую ипотеку планируют запустить 1 мая

Новую ипотеку намерены запустить в конце апреля — в начале мая. Об этом Krisha.kz сообщили в Отбасы банке, который станет оператором программы.

Пока что точные условия программы не конкретизированы.

Известно только, что:

7 % — ставка для социально уязвимых категорий граждан. Это: многодетные семьи, дети-сироты, лица с ограниченными возможностями и т. д.

9 % — для остальных.

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане составит 30 млн тенге.

В остальных регионах — 18 млн тенге.

В остальных регионах — 18 млн тенге. Купить можно будет только первичное жильё в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 городах — областных центрах.

Это: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.

Во всех остальных населённых пунктах — любое жильё: первичное, вторичное, в том числе частные дома.

Таким образом, ипотека будет рассчитана не только для моногородов, а на все населённые пункты Казахстана.

Напомним, 15 марта Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая поручил правительству разработать в Казахстане новую доступную ипотеку, в том числе для жителей сёл и районных центров.

Далее, утром 18 марта, премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил о новой ипотеке:

* На неё выделят 300 млрд тенге.

* В первый год смогут кредитоваться 12 тысяч семей. Продолжительность ипотеки пока не известна.

* Участвовать смогут:

— работающая молодёжь;

— молодые семьи;

— получатели жилищных выплат;

— вкладчики Отбасы банка;

— жители моногородов, районных центров, а также сельских населённых пунктов.

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