Новую ипотеку планируют запустить 1 мая

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Новую ипотеку намерены запустить в конце апреля — в начале мая. Об этом Krisha.kz сообщили в Отбасы банке, который станет оператором программы.
Пока что точные условия программы не конкретизированы.
Известно только, что:
- 7 % — ставка для социально уязвимых категорий граждан. Это: многодетные семьи, дети-сироты, лица с ограниченными возможностями и т. д.
- 9 % — для остальных.
- Максимальная сумма займа в Алматы и Астане составит 30 млн тенге.
В остальных регионах — 18 млн тенге.
- Купить можно будет только первичное жильё в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 городах — областных центрах.
Это: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
Во всех остальных населённых пунктах — любое жильё: первичное, вторичное, в том числе частные дома.
Таким образом, ипотека будет рассчитана не только для моногородов, а на все населённые пункты Казахстана.
Напомним, 15 марта Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая поручил правительству разработать в Казахстане новую доступную ипотеку, в том числе для жителей сёл и районных центров.
Далее, утром 18 марта, премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил о новой ипотеке:
* На неё выделят 300 млрд тенге.
* В первый год смогут кредитоваться 12 тысяч семей. Продолжительность ипотеки пока не известна.
* Участвовать смогут:
— работающая молодёжь;
— молодые семьи;
— получатели жилищных выплат;
— вкладчики Отбасы банка;
— жители моногородов, районных центров, а также сельских населённых пунктов.