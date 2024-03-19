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Новую ипотеку планируют запустить 1 мая

Фотография для новости Новую ипотеку планируют запустить 1 мая

Фото pixabay.com

Новую ипотеку намерены запустить в конце апреля — в начале мая. Об этом Krisha.kz сообщили в Отбасы банке, который станет оператором программы.

Пока что точные условия программы не конкретизированы.

Известно только, что:

  • 7 % — ставка для социально уязвимых категорий граждан. Это: многодетные семьи, дети-сироты, лица с ограниченными возможностями и т. д.
  • 9 % — для остальных.
  • Максимальная сумма займа в Алматы и Астане составит 30 млн тенге.
    В остальных регионах — 18 млн тенге.
  • Купить можно будет только первичное жильё в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 городах — областных центрах.
    Это: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
    Во всех остальных населённых пунктах — любое жильё: первичное, вторичное, в том числе частные дома.

Таким образом, ипотека будет рассчитана не только для моногородов, а на все населённые пункты Казахстана.

Напомним, 15 марта Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая поручил правительству разработать в Казахстане новую доступную ипотеку, в том числе для жителей сёл и районных центров.

Далее, утром 18 марта, премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил о новой ипотеке:

* На неё выделят 300 млрд тенге.
* В первый год смогут кредитоваться 12 тысяч семей. Продолжительность ипотеки пока не известна.
* Участвовать смогут:
— работающая молодёжь;
— молодые семьи;
— получатели жилищных выплат;
— вкладчики Отбасы банка;
— жители моногородов, районных центров, а также сельских населённых пунктов.

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