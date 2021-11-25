Новые автобусы закупят перевозчики Костаная

В отделе ЖКХ так же рассказали, что в следующем году СПК Тобол приобретет 50 автобусов на условиях финансового лизинга для последующей их передачи костанайским перевозчикам в аренду с последующим выкупом.

Восьмиметровые автобусы, которые производят на заводе СарыаркаАвтоПром, рассчитаны на 56 мест.

«Сами перевозчики прорабатывают вопрос какое количество автобусов каждый сможет себе взять. То есть потом в следующем оплатить и выпустить их на маршрут. Соответственно и устроить на работу водителями. С водителями сейчас дефицит»,- говорит и.о руководителя отдела ЖКХ

Нуралы Есергепов отмечает, что 20 из 50 планирует выкупить компания «ТТС». Заявки от других перевозчиков пока поступают.

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