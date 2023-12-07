Новые дома и микрорайоны. Несколько общественных обсуждений по разработке проектов застройки пройдут в Костанае

Сразу несколько обсуждений по новой застройке пройдут в Костанае. Объявления размещены на сайте акимата Костаная.

Одно объявление размещено на сайте акимата. В нём сообщается о проведении общественных обсуждений по разработке проекта застройки в квартале вдоль улицы Гашека. Общественные обсуждения состоятся 20.12.2023 года в 17-00 час. по адресу г.Костанай, ул.Курганская, 8, 3 этаж актовый зал. По вопросам обращаться представителю заказчика проекта по телефону 8 778 204 1661 или в ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная», Тел. 8(7142) 54-14-43.

Еже одно объявление размещено на сайте акимата. Общественные обсуждения также пройдут по разработке проекта застройки в квартале в границах улиц Тәуелсіздік-Аль-Фараби и Бородина-Урицкого. Общественные обсуждения состоятся 20.12.2023 года в 11.00 час. по адресу г.Костанай, ул.Тәуелсіздік, д.144, 2 этаж. Малый зал. По вопросам обращаться представителю заказчика проекта по телефону 87027980590 или в ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костанай» тел.87142 54 14 43.

Напомним, запланированы также обсуждения по утверждению проекта детальной планировки жилого комплекса «Гүлдер».

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