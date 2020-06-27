Новые карантинные ограничения начали действовать в Костанайской области

В связи с усилением ограничительных мер в условиях карантина главным санитарным врачом региона были приняты новые ограничительные меры для жителей Костанайской области.

Таким образом, с 00:00 часов 27 июня по 28 июня включительно на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией), который предполагает следующее:

Запрет на:

Выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезд на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.

Все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов;

Деятельность городского общественного транспорта(кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в т.ч. дачных маршрутов;

Деятельность всех торговых объектов, на территории города, за исключением торговых объектов реализующих продукты питания.

Работу всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

Функционирование скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

В связи с чем в городе Костанай будет приостановленно движение городского общественного транспорта в том числе дачных маршрутов. Движение общественного транспорта включая и дачные маршруты возобновится с 29 июня.

«Для исполнения требований, указанных в обращении по городу будут выставлены мобильные посты: 25 пеших и 9 автопатрулей. Каждый случай полиция будет рассматривать индивидуально. Необходимо будет иметь справки с места работы, если рабочие дни в субботу и воскресенье. Полиция будет вести усиленный контроль за исполнением этих требований. Будет проверять всю информацию через поликлиники. Нарушителей будут привлекать по 462 статье административного кодекса РК»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, междугородние перевозки остаются возможными, как и перемещение между населенными пунктами на личном транспорте.

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