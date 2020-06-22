Перемещаться между городами в выходные не запретят

В будущие выходные 27 и 28 июня будет запрещена работа общественного транспорта. Но только городского. Междугородние перевозки остаются возможными, как и перемещение между населенными пунктами на личном транспорте, передает alau.kz

«Межгород разрешен. Запрещен только городской общественный транспорт«,- сообщил главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

При этом на блокпостах причину выезда из города спрашивать не должны, так как они по-прежнему имеют лишь санитарную функцию, то есть измеряют температуру пассажиров.

Но вот внутри городов в выходные дни можно перемещаться по оговоренным в постановлении уважительным причинам. Среди них выход на работу. И в этом случае нужна справка от работодателя о том, что человек действительно направляется в этот день на работу.

Однако в перечень причин не включены такие цели выхода из дома, как например, посещение автомоек, мастерских или других объектов. Тем не менее их работа в выходные не приостанавливается. Выходит, что и посетить их остается возможным.

«На автомойки мы не запрещаем. Там собирается 1-3 человека – это не массово. В отличии от ресторанов, которые умудряются свадьбы отмечать до 200 человек»,- прокомментировал Владимир Нечитайло.

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