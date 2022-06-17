Новые отчисления. За кого работодатели будут платить пенсионные взносы?

timeskz.kz
В Министерстве труда и соцзащиты разрабатывают проект поправок в закон, регулирующий пенсионное обеспечение.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Проект предполагает постепенное внедрение обязательного пенсионного взноса для работодателей, сообщают в НПП «Атамекен», передает informburo.kz
Обязательный пенсионный взнос работодателя позволит повысить уровень пенсионного обеспечения казахстанцев, разделив ответственность за накопления между государством, работником и работодателем, пояснили в ЕНПФ.
Согласно предварительной версии поправок, взнос будут постепенно внедрять с 1 января 2023 года:
- С 2023 года взнос будет составлять 1,5% от ежемесячного дохода работника;
- С 2024 года – 2,5%;
- С 2025 года – 3,5%;
- С 2026 года – 4,5%;
- С 2027 года – 5%.
При этом платить внос работодателям придётся только за тех сотрудников, которые родились не раньше 1975 года.
Проект поправок пока не утверждён и находится на стадии обсуждения. НПП опасается, что нововведение слишком сильно повысит нагрузку на предпринимателей и принимает активное участие в формировании законодательства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: