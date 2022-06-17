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Новые отчисления. За кого работодатели будут платить пенсионные взносы?

timeskz.kz

В Министерстве труда и соцзащиты разрабатывают проект поправок в закон, регулирующий пенсионное обеспечение.

Проект предполагает постепенное внедрение обязательного пенсионного взноса для работодателей, сообщают в НПП «Атамекен», передает informburo.kz

Обязательный пенсионный взнос работодателя позволит повысить уровень пенсионного обеспечения казахстанцев, разделив ответственность за накопления между государством, работником и работодателем, пояснили в ЕНПФ.

Согласно предварительной версии поправок, взнос будут постепенно внедрять с 1 января 2023 года:

  • С 2023 года взнос будет составлять 1,5% от ежемесячного дохода работника;
  • С 2024 года – 2,5%;
  • С 2025 года – 3,5%;
  • С 2026 года – 4,5%;
  • С 2027 года – 5%.

При этом платить внос работодателям придётся только за тех сотрудников, которые родились не раньше 1975 года.

Проект поправок пока не утверждён и находится на стадии обсуждения. НПП опасается, что нововведение слишком сильно повысит нагрузку на предпринимателей и принимает активное участие в формировании законодательства.

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