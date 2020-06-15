Новые правила для прилетающих из-за рубежа ввели в Казахстане

Граждан, прилетающих из-за рубежа разделили на несколько категорий. Авиасообщение разрешено с шестью странами, передает Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что с 20 июня в Казахстане поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

В постановление главного государственного санитарного врача Казахстана внесены изменения, по которым страны условно разделили на три категории.

К первой категории относятся Китай, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд. Прибывающих из этих стран будут анкетировать, а также измерять температуру.

Во второй категории Турция. Для прибывающих из этой страны помимо обязательного проведения термометрии и анкетирования есть еще два условия. Чтобы свободно передвигаться в Казахстане им нужна справка о ПЦР лабораторном обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 суток. При отсутствии справки граждан госпитализируют на двое суток и тестируют на коронавирусную инфекцию. Граждане Казахстана будут госпитализироваться по месту жительства, а иностранцы — по месту прибытия.

Исключение составят члены правительственных делегаций Казахстана; члены официальных делегаций других стран и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; экипажей авиакомпаний.

В третью категорию вошли все остальные страны, с которыми авиасообщения запрещены.

Отдельно описаны условия для прибывающих нерегулярными авиарейсами.

«Все лица, прибывающие нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Казахстан подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19, за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД; сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку о ПЦР лабораторном обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 суток», — говорится в постановлении.

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