Новый государственный праздник предложили учредить в Казахстане.

В Казахстане предложили на государственном уровне праздновать 12 декабря День Алаш, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен Берик Дюсембинов отметил, что в период с 5 по 12 декабря 1917 года Алихан Бокейханов был избран председателем правительства Алашской республики.

«В этом году исполняется 105 лет со дня образования Республики Алаш. Напомню, что 29 июня фракция «Ак жол» направила депутатский запрос с требованием празднования этой даты на государственном уровне. Нам ответили, что передали этот вопрос в компетентные министерства. Но, к сожалению, эта историческая дата опять осталась без внимания», — сказал депутат.

Берик Дюсембинов предложил ежегодно на государственном уровне отмечать 12 декабря День Алаш. Депутат отметил, что сегодня необходимо подчеркнуть роль деятелей Алаш-Орды, которые в начале ХХ века стремились создать современную казахскую государственность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут появиться две новые праздничные даты. Подготовлено постановление правительства, которым вносятся дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.