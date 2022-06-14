Новый министр ответил, почему его дети учатся на Кипре

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, почему его дети учатся на Кипре, передает Tengrinews.kz.

О месте учебы детей нового члена правительства расспросили журналисты после заседания правительства.

«26 июня они приезжают обратно в Казахстан. Я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь наконец-то. С нетерпением их жду. Есть три причины: первое, это медицинское состояние супруги и детей моих. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. — Прим.) в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату (на Кипре). Но не переживайте. Я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан», — сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.

Саясата Нурбека также спросили, связано ли возвращение его детей в Казахстан с назначением на пост министра.

«Министром я стал всего день назад. За день, наверное, невозможно что-то поменять — ни в личном состоянии, ни тем более в системе образования и науки. Возвращаются они в обычную школу. Тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей. Очень благодарю, что детально отслеживаете мою личную жизнь и переживаете», — заключил министр науки и высшего образования.

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