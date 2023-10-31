Новый предмет появится у казахстанских школьников и студентов

Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании Правительства РК отметил, что Главой государства было поручено масштабировать проект «Қарызсыз қоғам», который направлен на повышение финансовой грамотности населения, а также оказание консультаций в урегулировании проблемной задолженности и в трудоустройстве.

На сегодня основам финансовой грамотности обучено уже 45 тыс. человек в 8 регионах Казахстана. До конца 2023 года обучением охватят еще 60 тыс. граждан.

«В течение следующих 3 лет планируется обучить финансовой грамотности 550 тыс. школьников и студентов, подготовить свыше 8 тыс. преподавателей школ и вузов, оказать содействие 200 тыс. заемщикам банков и микрофинансовых организаций. Всем ответственным госорганам и акиматам надо обеспечить исполнение всех мероприятий проекта «Қарызсыз қоғам», — указал Премьер-Министр.

Кроме того, Правительством совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.

Читайте также: О введении ограничения на потребительские кредиты заявил премьер-министр РК

По словам Алихана Смаилова, для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты». Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в Парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан», — сказал он.

Глава Правительства также указал, что Министерству просвещения следует проработать вопрос введения курсов финансовой грамотности в рамках учебных программ, а Министерству науки – в высших учебных заведениях.

«Молодые люди со вступлением во взрослую жизнь должны четко представлять, как им правильно рассчитывать свои финансовые возможности, как и какой кредит брать. Этот опыт имеется во многих странах», — отметил Алихан Смаилов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.