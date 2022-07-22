Новый ректор назначен в Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова

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На основании решения республиканской конкурсной комиссии сегодня в КРУ им. А. Байтурсынова прошло назначение ректора.
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На должность Председателя Правления – Ректора НАО «Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова» назначен Сейтбек Куанышбаев.
Представил ректора руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования РК Болат Токежанов.
Ранее Сейтбек Куанышбаев занимал должность ректора Аркалыкского государственного педагогического института им. И. Алтынсарина, а также был проректором по учебно-методической работе Костанайского государственного педагогического института в 2004-2012 годах.
Напомним, с января 2019 года эту должность занимала Алма Дощанова. В марте 2022 года сообщалось о том, что антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении должностных лиц костанайского университета.
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