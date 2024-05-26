Новый сигнал светофора появится в Костанае

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Вскоре, на некоторых светофорах Костаная, на перекрестках с трехфазным регулированием, появятся дополнительные секции с зеленым плюсом. Об этом сообщил старший инспектор управления административной полиции УП Костанайской области Серикпай Кадирбаев.
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«Сигнал информирует о том, что у водителей встречного направления загорелся запрещающий сигнал светофора, благодаря чему разрешается совершить маневр беспрепятственно и безопасно. Соответственно, при выключенном сигнале «зеленый плюс» для автомобилей встречного направления загорелся разрешающий сигнал светофора», — объяснил старший инспектор управления административной полиции УП Костанайской области Серикпай Кадирбаев.
Кроме того, сообщил полицейский, разрешенная скорость для движения автобусов в населенных пунктах снижена до 50-и километров в час. По данным полиции, это снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25%, и повышает шансы на выживание.
В общем, полицейские ожидают уменьшения количества ДТП с участием автобусов и тяжести их последствий.