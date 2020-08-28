НПП «Атамекен» будет представлять интересы владельца ветклиники, оштрафованного за отсутствие маски во время обеда

История владельца ветклиники, оштрафованного на 638 тыс тенге за отсутствие маски и перчаток во время обеденного перерыва, вызвала большой резонанс. На защиту Максима Падерина встали юристы Палаты предпринимателей, которые считают, что со стороны контролирующих органов имели место грубые нарушения. Несоразмерный штраф, грозящий ветврачу банкротством, будет оспариваться в суде. Об этом стало известно на заседании Совета по защите прав предпринимателей, сообщает alau.kz со ссылкой на сайт Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»

Напомним, видеообращение Максима Падерина появилось в сети 13 августа. Предприниматель рассказал, что 23 июля в его ветклинику забежали сотрудники с видеокамерой. Посетителей в это время не было – сотрудницы обедали, Максим встал из-за обеденного стола и подошел к одному из вольеров. Полицейские сделали Падерину замечание насчет отсутствия масок, и предприниматель подумал, что на этом инцидент исчерпан. Однако 12 августа ему пришло уведомление о составлении протокола, а еще через неделю на него наложили штраф в размере 638 940 тенге.

«Есть несколько факторов, которые позволяют говорить мне о несправедливости всей ситуации. Во-первых, проверку проводили некомпетентные лица – сотрудники полиции. Я как ветеринарный врач и то более компетентен в вопросах соблюдения санитарных норм. Во-вторых, мы принимали пищу. Как это делать в маске? В нашей клинике нет фиксированного перерыва на обед – мы устраиваем его тогда, когда нет пациентов. В-третьих, мне не дали слова, решили, что я виновен и все. Ситуация абсурдна, да и сумма штрафа несопоставима с нарушением. Если мне придется его выплачивать, я стану банкротом и вынужден буду закрыться. Я не потяну такую сумму», — выступил Максим Падерин на заседании Совета.

Материалы дела детально изучили юристы Палаты предпринимателей. Выяснилось, что проверка ИП Падерина М.В. в ГУ «Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области» не зарегистрирована. Между тем, согласно Предпринимательскому кодексу, все проверки в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов требуют обязательной регистрации.

«Кроме того, целенаправленное проведение проверки по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах бизнеса возможно только с участием сотрудников Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг города Костаная в составе созданных мониторинговых групп. Таким образом проверка Падерина М.В. проведена государственным органом по вопросам, не входящим в его компетенцию, а также без регистрации, что, согласно ст. 156 Предпринимательского кодекса РК является грубыми нарушениями. В соответствии с п.1 ст. 156 Предпринимательского кодекса РК проверка, проведенная с грубыми нарушениями, признается недействительной», — выступил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Вызывает вопросы и применение статьи. Юристы считают, что в этом случае больше подходит ч.3 ст.462 КоАП РК, санкции которой предусматривают штраф в размере 277 800 тенге или 100 МРП. А Максима Падерина наказали по ч.1 ст.425 КоАП РК со штрафом в 2 раза больше.

«Также в ходе производства по делу были допущены процессуальные нарушения. Так, при рассмотрении административного дела руководителем городского управления контроля качества и безопасности был полностью проигнорирован порядок, установленный ст. 818 КОАП РК. Рассмотрение дела свелось к тому, что постановление о наложении штрафа было подписано в кабинете у руководителя городского управления без участия Падерина. Падерин был лишен права заявить ходатайства, дать объяснение по административному делу и реализовать другие права, предусмотренные Кодексом», — отметил Ренат Давлетпаев.

Все эти доводы буду озвучены в суде, где будет обжаловаться постановление о наложении штрафа. Также сотрудники Палаты предпринимателей направили письмо в Управление полиции о признании проверки недействительной, однако ответа на него пока нет.

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