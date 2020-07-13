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  4. Нуждающимся выплатят по 42 500 тенге — Токаев

Нуждающимся выплатят по 42 500 тенге — Токаев

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О выплатах сообщается twitter.com в главы государства. 

«Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся», — говористя в сообщении.

Напомним, глава государства сообщил, что карантин будет продлен. 

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