Нужен не надземный, а нормальный пешеходный переход на проспекте Назарбаева — опрос костанайцев

Надземный переход в микрорайоне Юбилейный построили в 2020 году, с того времени он стал объектом обсуждения в СМИ и социальных сетях. Сейчас переход не пользуется большим спросом у костанайев, многие привыкли переходить дорогу по проезжей части, тем самым нарушая правила дорожного движения.

8:45, люди спешат на работу и отводят детей в школу. Мы подъехали к остановке, которая расположена как раз возле надземного перехода. Выйдя из автобуса, почти всем нужно на противоположную сторону, людей много, но тех, кто переходит дорогу, используя надземку, можно сосчитать на пальцах. Костанайцы уверены, что здесь нужен знак пешеходный переход.

«Есть даже такая старая поговорка: «Стройте дороги там, где народ строит тропинки». Вот пожалуйста тропинка, и думать не надо. Не надземный нужен, а нормальный пешеход. Я ребенка боюсь отправлять одного сопровождаю, только из-за этого».

«Вот здесь обязательно нужен пешеход. Обязательно. А почему по надземному люди не ходят? Ну, как сказать? Поднимаешься, это высоко, не всем, а пожилым. Молодежь ладно, а пожилым переход обязательно нужен».

«Я думаю, что обязательно нужен пешеходный переход, и даже два, наверное. До надземного перехода, и еще ближе туда поставить, напротив Плазы. Потому, что «Жастар сарайы» не очень удобно в «Плазу идти». И наверное все таки подальше, потому, что там постоянно люди выходят из домов хотят перейти. Им приходится идти сюда, но не все этого хотят. Поэтому переходят, нарушают, возможны и случаи ДТП».

«Вот тут привыкли переходить, а надземный переход) вообще бесполезный. Все здесь привыкли. Там тяжело, а если кто-то больной. Бабушкам тоже тяжело подниматься».

«Не всем удобно по этому мосту подниматься, опускаться. Допустим, я работаю в молодежном ресурсном центре и мне удобно вот так перебежать. Я бы хотела, чтобы здесь была пешеходная дорожка».

Подъемник для маломобильных групп населения здесь не работает уже давно, говорят местные жители. Мамочкам с колясками это тоже доставляет неудобства, поэтому и они вынуждены нарушать. А вот движение здесь интенсивное, поток машин не прекращается. В городском акимате с проблемой знакомы, но ставить здесь пешеходный переход не намерены.

«Убирайте там подход к дороге. Убираем дорожку, ставим металлическое ограждение с этой стороны, надо знаки поставьте. Пускай учатся, все ходят, ничего страшного в этом нет. Другой возможности нет, мы выезжали, изучали. Технически невозможно. По закону мы не можем, больше ничего мы проделать не можем. Единственная проблема — это подъемник. Мы будем заниматься. Альтернативы нет. Мы дали задание, пока нам ничего не предлагают. Мы работаем. Какой-то другой, скоростной может можно поставить. Есть СНИП, он должен быть не лифт, а подъемник», — сказал на совещании Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубаева, 95% населения не нуждаются в подъемнике и поэтому должны переходить дорогу по специально построенной «надземке», или идти до ближайшего светофора. Других вариантов, говорит аким, здесь быть не может.

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