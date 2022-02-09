Нырнул в прорубь. Мужчина погиб на глазах у жены и друга

Кадр из видео
Видео несчастного случая выложили в Сети.
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Трагедия случилась в Никопольском районе в селе Капуловка в Днепропетровской области Украины. На речке Чертомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и пошел под лед.
На кадрах видно, как мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. Свои действия он попросил снять жену на камеру для дальнейшего распространения в Сети, передает tsn.ua
После прыжка мужчина ушел под лед и не смог выбраться.
Жена и товарищ не смогли его увидеть и достать.
Тело мужчины на следующий день достали водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега.
Напомним, похожая трагедия произошла в январе на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области России. Там во время крещенских купаний на глазах детей и супруга утонула 40-летняя женщина, которую унесло сильным течением.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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