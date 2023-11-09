О чем говорили на форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России?

На межрегиональной площадке Форума приграничного сотрудничества собрались представители бизнеса, отраслевых госорганов, ведомств, ученые, руководители регионов двух стран. Как отметил министр сельского хозяйства нашей страны, отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее.

В этой связи сегодня отдельно отмечается необходимость наращивания взаимной торговли продукцией АПК.

«На мой взгляд, проведение сегодняшнего Форума является очень важным и своевременным событием для расширения границ и выстраивания правильного дальнейшего межгосударственного сотрудничества в области развития сельского хозяйства. Уверен, что достигнутые в рамках договоренности позволят выйти на качественно новый уровень взаимодействия между нашими странами по всему комплексу вопросов нашего диалога, в том числе по линии регионов», — отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Место, выбранное для проведения форума, также не случайно. Костанай является одной из важных точек развития межрегиональных связей, так как регион граничит сразу с несколькими российскими областями: Оренбургской, Челябинской и Курганской. Также наш регион является одним их крупнейших в аграрном направлении. Как отметил аким Костанайской области, на форуме они намерены обсудить и проблему изменения климата, что существенно влияет на работу АПК.

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«Вот, к примеру, последние пять лет на территории Костанайской области два года были засушливыми. 2023 год обильные осадки существенно повлияли на результат отрасли сельского хозяйства, поэтому вот эта тема, конечно же, должна обсуждаться не только с нашими коллегами из РФ, но и с многими учеными из других стран», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Российская Федерация является одним из главных торговых партнеров Казахстана. По итогам 2022 года объем двусторонней торговли между нами составил $27 млрд, что составляет почти 20% от общего товарооборота Казахстана. И с каждым годом эти показатели повышаются. Как подчеркивают представители российской стороны, они намерены и дальше работать над тем, чтобы эти цифры увеличить.

«Я ожидаю что, с учетом наших перспектив. наращивания производства сельхозпродукции, деловые круги нашей Тамбовской области и Казахстана найдут новые ниши для сотрудничества, например, в масложировой промышленности, у нас в делегацию входит один из крупнейших представителей этой отрасли нашего региона», — поделилась заместитель начальника экономической политики Тамбовской области Ольга Камнева.

На пленарных сессиях участники казахстанско-российского форума обсуждали актуальные вопросы сотрудничества по обеспечению продовольственной безопасности регионов, внедрение цифровых технологий в АПК, а также обмен опытом по привлечению молодежи в отрасль.

«Мы активно развиваемся, растем в сотрудничестве, с каждым годом. Уверен, это будет полезно для каждой из сторон, потому что сегодня опыт положительный, который, я надеюсь, получим, и будем применять у себя непосредственно в АПК, что позволит обеспечить продовольственную безопасность наших государств, выйти на новые рынки, раскрытие экспортного потенциала, что уже успешно и получается, я думаю продолжим», — сообщил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский.

Казахстанские предприниматели также намерены использовать возможности форума по полной. Ведь его эффективность уже доказана. Начиная с 2003 года, их проведено уже 18 в разных городах Казахстана и России.

«На этом форуме я хочу встретиться с нашими коллегами из РФ, мы не только торгуем в РФ, так же мы и получаем сырье из РФ, в частности, у нас хорошие взаимоотношения с производителем масложировой продукции, мы долгие годы работаем. Помимо этого мы работаем и производителями гофра-упаковки, этикетки, ароматизаторов, молока, для нас это будет очень важная встреча и я думаю, будет полезно обсудить текущую ситуацию и развитие наших взаимоотношений», — подчеркнул президент АО «Баян-Сулу» Тимур Садыков.

Главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин участие в форуме приняли в режиме видеоконференцсвязи из Астаны. Как отметили организаторы форума, по его итогам ожидается подписание важных межрегиональных и коммерческих документов

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