О летних каникулах и школьной форме. В управлении образования Костанайской области ответили на вопросы

Однако пока официального документа о переходе на такой формат обучения нет. В министерстве просвещения отметили, что каникулы у казахстанких школьников одни из самых длинных в мире. Сегодня разъяснения на эту тему дало и областное управление образования.

Продлить учебный год для казахстанских школьников изначально предлагали на две недели. С такой инициативой выступили эксперты, они отмечали то, что Казахстан входит в число стран в которых самые длинные летние каникулы — 130 дней. Тогда как в других государствах 80-100 дней. Но, эту инициативу пересмотрела рабочая группа, в которую входили ученые, психологи, педагоги и родители.

«Рабочая группа не поддержала решение экспертов и внесла альтернативное решение, предложение. Не менять срока начала учебного года, оставить первое сентября, срок окончания учебного года назначить на 31 мая. Таким образом разница выходы на каникулы составит только 5 дней. И уже сначала лета с 1 июня дети смогут выйти на каникулы. Это особо знаменательно 1 июня день защиты детей»,- говорит и.о руководителя управления образования Айман Ибраева.

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Официального документа о переходе на такой график обучения школьников пока нет. Айман Ибраева отмечает, что увеличение количества учебных дней позволит школьникам уделять больше времени дополнительному образованию и отдыху, так как сократится количество уроков в день. Эта предлагаемая мера, Айман Ибраева говорит о том, что нормативного документа еще нет, но это предложение оценивается министерством приемлемо как для педагогов, так и для родителей. А вот что касается школьной формы в новом учебном году, Айман Ибраева напомнила, что единый цвет — это только рекомендация.

«Если есть формы, если у нас из 467 школ 89% у них как правило форма классическая, синего как правило черного цвета. И лишь только 19% школ имеют свою особую форму, в основном специализированные, гимназии лицеи и так далее. Поэтому, если форма заказана, если одобрена на родительском совете они могут спокойно ее носить, заказывать и покупать»,- говорит Ибраева.

Еще один вопрос, который подняли на брифинге — это необходимость лицензирования дошкольных организаций. Эта процедура в Казахстане существовала, но в 2011 году от нее отказались, что позволило увеличить охват детей дошкольным образованием. Сейчас снова назрел вопрос лицензирования детских садов, одна из причин — случаи жестокого обращения с детьми.

«Для того, чтобы получить лицензию детским садам необходимо соответствовать минимальным квалификационным требованиям. Речь идет о качестве создаваемых условий, подборе кадров, установке видеокамер, соответствии санитарным и противопожарным нормам. Сегодня при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования, никто не проверяет какие условия создаются при открытии детского сада, какова материально-техническая оснащенность. «,- говорит руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов.

Министерством просвещения ведется работа по введению лицензирования дошкольных организаций, и уже скоро будет разрабатываться законопроект. Лицензирование будет вводиться поэтапно, крайний срок — 2024 год. Это значит, что у дошкольных организаций есть время для того, чтобы привести в соответствие со стандартами качества свою работу. Выдача документа будет автоматизированной и бесплатной. Пройти лицензирование должны будут как государственные детские сады, так и частные.

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