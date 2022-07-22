В Казахстане собираются перенести дату последнего звонка

Новый учебный год в Казахстане хотят начать 1 сентября, но завершить не привычного всем 25 мая, а 31-го. Для чего это нужно, попыталась объяснить первый вице-министр просвещения Шолпан Каинова, передает Экспресс К.

По словам Кариновой, добавление нескольких дней к учебному году создаст возможность не только сократить количество уроков в день, но и снизить интенсивность изучения «сложных» тем путем отведения часов на повторение и закрепление пройденного материала.

«На наш взгляд, учебный год до 31 мая и оптимизация до пяти дней отдыха в году, как это планируется внедрить, дает возможность восполнить тот пробел, который сейчас имеется в получении необходимого объема знаний школьниками», написала чиновница в Facebook.

Сегодня казахстанские школьники учатся 34 недели. За вычетом выходных и праздников учебных дней становится еще меньше. Тем временем в странах с высоким уровнем функциональной грамотности школьников продолжительность учебного года составляет до 42 недель, указала вице-министр.

«Национальная академия им. И. Алтынсарина провела исследование по оптимальной продолжительности учебного года и снижению учебной нагрузки на обучающихся. Несколько обсуждений академия провела на своей площадке, где представителями разных наших школ предлагались разные сроки по продолжительности учебного года, — продолжила она. — Кто-то предлагал до 15 июня, кто-то — до 20 июня. Были предложения начать учебный год с 20 августа. Но мы считаем, что в наших условиях эти сроки неприемлемы.

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