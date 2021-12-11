О минимальной пенсии предупредили казахстанцев, снимающих пенсионные излишки

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал разъяснение по поводу порога достаточности пенсионных накоплений казахстанцев.

Как прокомментировал журналистам Ералы Тугжанов, основной задачей пенсионной системы является обеспечение достаточного дохода граждан после выхода на пенсию. По словам заместителя премьер-министра, люди должны понимать, что использование сверхпороговыми суммами, значительно сокращают размер их будущей пенсии.

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«Когда есть возможность, люди быстрее пытаются изъять определенные суммы. Но все должны понимать, что чем больше изъятий, то это оказывает прямое влияние на минимальный уровень пенсии в будущем. Поэтому, конечно, должны все понимать этот вопрос. На сегодняшний день 606 тысяч наших граждан на сумму 2,2 трлн тенге использовали эти возможности. Поэтому, решение в отношении увеличения порога было как раз направлено на обеспечение гарантии минимальной пенсии в последующем. Это время тоже наступит. Об этом население нашей страны не должны забывать», — обратился Ералы Тугжанов к казахстанцам.

Также заместитель премьер-министра прокомментировал решение главы государства Касым-Жомарта Токаева, ранее поручивший продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем было принято решение до 1 апреля продлить действующий порог. Он направлен с учетом, во-первых, просьбы жителей нашей страны. И безусловно, направлено на то, чтобы категория людей, которые сегодня остро нуждаются в решении своих жилищных проблем, здоровья, дополнительно воспользовались теми возможностями, которые будут до 1 апреля. Правительством страны в оперативном порядке готовится соответствующее Постановление», — заявил Ералы Тугжанов.

«Еще раз хочу обозначить, что жители нашей страны должны понимать, что это — возможность. Но все должны учитывать, что чем больше изъятий, тем меньше в последующем, возможно, будет объем гарантированный минимальной пенсии. Поэтому я думаю, что это выбор жителей нашей страны. Уверен, что жители нашей страны воспользуются этим правом с учетом прояснений. Я бы хотел сказать, что эту возможность нужно использовать при крайней необходимости», — отметил Ералы Тугжанов.

Также заместитель премьер-министра дал свое пояснение по поводу перевода пенсионных накоплений казахстанцев в «Отбасы банк».

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