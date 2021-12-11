О минимальной пенсии предупредили казахстанцев, снимающих пенсионные излишки

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал разъяснение по поводу порога достаточности пенсионных накоплений казахстанцев.
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Как прокомментировал журналистам Ералы Тугжанов, основной задачей пенсионной системы является обеспечение достаточного дохода граждан после выхода на пенсию. По словам заместителя премьер-министра, люди должны понимать, что использование сверхпороговыми суммами, значительно сокращают размер их будущей пенсии.
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«Когда есть возможность, люди быстрее пытаются изъять определенные суммы. Но все должны понимать, что чем больше изъятий, то это оказывает прямое влияние на минимальный уровень пенсии в будущем. Поэтому, конечно, должны все понимать этот вопрос. На сегодняшний день 606 тысяч наших граждан на сумму 2,2 трлн тенге использовали эти возможности. Поэтому, решение в отношении увеличения порога было как раз направлено на обеспечение гарантии минимальной пенсии в последующем. Это время тоже наступит. Об этом население нашей страны не должны забывать», — обратился Ералы Тугжанов к казахстанцам.
Также заместитель премьер-министра прокомментировал решение главы государства Касым-Жомарта Токаева, ранее поручивший продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.
«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем было принято решение до 1 апреля продлить действующий порог. Он направлен с учетом, во-первых, просьбы жителей нашей страны. И безусловно, направлено на то, чтобы категория людей, которые сегодня остро нуждаются в решении своих жилищных проблем, здоровья, дополнительно воспользовались теми возможностями, которые будут до 1 апреля. Правительством страны в оперативном порядке готовится соответствующее Постановление», — заявил Ералы Тугжанов.
«Еще раз хочу обозначить, что жители нашей страны должны понимать, что это — возможность. Но все должны учитывать, что чем больше изъятий, тем меньше в последующем, возможно, будет объем гарантированный минимальной пенсии. Поэтому я думаю, что это выбор жителей нашей страны. Уверен, что жители нашей страны воспользуются этим правом с учетом прояснений. Я бы хотел сказать, что эту возможность нужно использовать при крайней необходимости», — отметил Ералы Тугжанов.
Также заместитель премьер-министра дал свое пояснение по поводу перевода пенсионных накоплений казахстанцев в «Отбасы банк».
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