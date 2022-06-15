Фото: instagram.com/akordapress
О положении русского языка в Казахстане высказался президент Касым-Жомарт Токаев.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Я полагаю, что, те кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы. В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен», – сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «Россия 24».
Школы, в которых идёт обучение на русском языке, остались в прежнем количестве, добавил президент, передает informburo.kz
По его словам, возникает всё больше спрос на получение образования на казахском языке.
«Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства звучит имя «казах», то есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут мне кажется абсолютно всё понятно. У нас есть чёткое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно – географически», – подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токеав обратил внимание, что ранее отмечал протяжённость казахстанско-российской границы.
«Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык», – заключил президент.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: