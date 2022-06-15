О положении русского языка в Казахстане высказался президент Касым-Жомарт Токаев.

«Я полагаю, что, те кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы. В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен», – сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «Россия 24».

Школы, в которых идёт обучение на русском языке, остались в прежнем количестве, добавил президент, передает informburo.kz

По его словам, возникает всё больше спрос на получение образования на казахском языке.

«Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства звучит имя «казах», то есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут мне кажется абсолютно всё понятно. У нас есть чёткое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно – географически», – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токеав обратил внимание, что ранее отмечал протяжённость казахстанско-российской границы.

«Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык», – заключил президент.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.