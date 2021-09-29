О повышении цен на хлеб в Казахстане рассказали в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали вопрос повышения цен на хлеб в Казахстане, передает Azattyq Rýhy.

«Наблюдается рост цены на пшеницу – это как внутри рынка Казахстана, так и на мировом рынке. Формовой хлеб из муки первого сорта относится к так называемому социальному хлебу, то есть включен в перечень товаров, по которым ведется регулирование цены. Если взять аналитику, мы не видим резкого роста цен на хлеб. Цена социального хлеба в регионах стабильная. Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается. Пшеница и мука есть в достаточном количестве на рынке есть», – сказал директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям.

«В последующем, если будет действительно рост цен на пшеницу, что повлечет за собой рост цен на муку, и могут возникнуть вопросы к цене хлеба, то здесь в рамках мер, предусмотренных законом, будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов Продкорпорации мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям. В случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны Правительства. Резкого роста цен на социальный хлеб не будет», – заявил Азат Султанов.

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