О повышении тарифа на электроэнергию сообщает Костанайский энергоцентр

geoenergetics.ru
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию в департамент по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию.
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Речь идет о повышении тарифа на 2,08 тенге/кВтч или 7,85 %, то есть с 26,62 тенге до 28,71 тенге с учетом НДС с 1 июля 2022 года.
Основными причинами роста предельной цены является увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции с 1 июля 2021 года на 9,2% согласно Приказа Министра энергетики РК от 24 июня 2021 года.
Кроме того, с октября 2021 года увеличены тарифы на услуги АО «KEGOC» на 14%, на передачу электроэнергии по сетям АО «НК «КТЖ» на 4%. С января 2022 года произошел рост тарифа передающих компаний ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «МРЭТ», АО «НК «КТЖ», АО «ССГПО», АО «KEGOC», от 4% до 13%. Тариф ТОО «РФЦ» на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки увеличен на 2,8%. С 14 апреля 2022 года тариф ТОО «ЭПК-forfait» увеличен на 4,2%.
Последнее изменение тарифа было с 1 июня 2021 года.
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