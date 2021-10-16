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О прогнозе заболеваемости КВИ рассказал Алексей Цой

russian.rt.com

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О прогнозе заболеваемости коронавирусом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам министра, сейчас специалисты изучают сценарий.

«Мы сейчас сценарий изучаем. Потому что более-менее было плато по заболеваемости — вы видите, у нас шло снижение. Сейчас в части регионов, если вы наблюдаете, особенно в приграничных с РФ, происходит замедление темпов снижения, в некоторых регионах идет даже рост определенный.

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Поэтому ситуация такая — как только у нас динамика по заболеваемости с плато сдвинется, нам будет тогда возможно запрогнозировать, куда мы будем двигаться дальше», — отметил министр здравоохранения.

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По словам главы минздрава, до конца года ведомство озвучит прогноз по заболеваемости КВИ.

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