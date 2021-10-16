О прогнозе заболеваемости КВИ рассказал Алексей Цой

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По словам министра, сейчас специалисты изучают сценарий.
«Мы сейчас сценарий изучаем. Потому что более-менее было плато по заболеваемости — вы видите, у нас шло снижение. Сейчас в части регионов, если вы наблюдаете, особенно в приграничных с РФ, происходит замедление темпов снижения, в некоторых регионах идет даже рост определенный.
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Поэтому ситуация такая — как только у нас динамика по заболеваемости с плато сдвинется, нам будет тогда возможно запрогнозировать, куда мы будем двигаться дальше», — отметил министр здравоохранения.
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По словам главы минздрава, до конца года ведомство озвучит прогноз по заболеваемости КВИ.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области