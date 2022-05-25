О риске появления обезьяньей оспы в Казахстане высказались в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о риске появления в Казахстане обезьяньей оспы, отдельные случаи которой регистрируют в странах Европы, передает Tengrinews.kz.

На сегодня, по данным ВОЗ, зарегистрировано порядка 110 случаев обезьяньей оспы в 14 странах, для которых это заболевание не является эндемичным. Это заболевание характерно для стран Африки, где передается через животных — обезьян и грызунов, объяснила Есмагамбетова.

«Заболевание в первую очередь передается через животных, это чистой воды зоонозная инфекция. От человека к человеку вирус передается, но, что характерно, контакт должен быть очень тесным и длительным. Передача инфекции в большей степени возможна при семейном контакте, когда больной длительное время контактирует с членами семьи — общая посуда, общая постель, общие гигиенические принадлежности», — рассказала вице-министр в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

Инкубационный период заболевания длится максимум 21 день, а в среднем — 10-14 дней. Начинается оспа с повышения температуры и увеличения лимфоузлов. В последующем через несколько дней появляется характерная сыпь. Сыпь в течение заболевания претерпевает несколько изменений. Она сначала имеет вид красных пятнышек, которые затем превращаются в папулы, далее — в пузырьки. После на месте сыпи остается корочка.

«По предварительным данным, заболевания, которые зарегистрированы по всему миру, протекают легко. В течение двух-трех недель завершаются в основном благоприятным исходом. Тяжело протекать может у детей, беременных и у людей с ослабленным иммунитетом», — рассказала Есмагамбетова.

По ее словам, заражение легко может произойти через животных при укусе, кормлении или игре с заразным животным. А вот передача от человека к человеку проходит уже тяжелее.

«Исследования показывают, что заражение происходит только при тесном и очень длительном контакте, а также при контакте с предметами обихода больных, выделениями больных. Но опять-таки передача от человека к человеку не столь интенсивная, нежели передача инфекции от больного животного человеку. Сейчас вызывает большую озабоченность у ВОЗ тот факт, что в случаях, которые выявляются (в неэндемичных странах. — Прим.), не установлен контакт с больными, прибывшими из природных очагов, и лица, которые заболели, не выезжали за пределы страны. Это то, в чем сегодня ВОЗ пытается разобраться и понять», — добавила она.

Риск появления инфекции в Казахстане

В Казахстане проводится эпидемиологический надзор и мониторинг за любыми завозными инфекционными заболеваниями, заверила Есмагамбетова.

«Мы понимаем, что сейчас, когда отменены практически все ограничения и возобновлено авиасообщение, риск завоза сохраняется. У нас усилена работа карантинных пунктов в аэропортах, проводится бесконтактная термометрия прибывающих зарубежными рейсами. Хотя у нас нет прямых рейсов со странами Африки, но у нас практически со многими европейскими странами есть авиасообщение, в первую очередь мы уделяем внимание прибывающим из стран, в которых регистрируется оспа обезьян», — пояснила вице-министр.

Есмагамбетова подчеркнула, что казахстанский Минздрав имеет очень хороший опыт борьбы с вирусом.

«Отработаны все механизмы перепрофилизации, госпитализации, подготовки кадров. На сегодня инфекционных стационаров, их коечная мощность порядка 3,5 тысячи коек, вполне достаточно. Пока нет никаких данных о таком развитии событий. Тем не менее готовность должна быть, и на примере COVID-19 у нас все эти механизмы отработаны«, — сказала она.

Инфекция, по ее словам, появилась давно, но ни разу не имела пандемического характера и не приводила к быстрому распространению. Пока у оспы обезьян пандемического потенциала нет.

Есть ли лекарство или вакцина от обезьяньей оспы

На сегодня ни специфического лечения против оспы обезьян, ни специфической вакцинации нет, сообщила вице-министр. Тем не менее ряд исследований показали преимущество перед инфекцией у людей, которые в свое время получили вакцину от обычной оспы.