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О сильной жаре предупредила служба 112 костанайцев

Фото из открытых источников

Днем на западе области дождь, гроза. Ночью и утром на северо-западе области туман.

Ветер юго-восточный 9-14, днем на западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 28-33, на юге области 38 тепла.

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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9- 14 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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