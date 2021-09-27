О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области — выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 186,

в городе Алматы — 485,

в городе Шымкент — 41,

в Акмолинской области — 96,

в Актюбинской области — 62,

в Алматинской области — 162,

в Атырауской области — 53,

в ВКО — 95,

в Жамбылской области — 53,

в ЗКО — 36,

в Карагандинской области — 184,

в Костанайской области — 104,

в Кызылординской области — 26,

в Мангистауской области — 10,

в Павлодарской области — 164,

в СКО — 71,

в Туркестанской области — 50.

Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.

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Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 150,

в городе Алматы — 290,

в городе Шымкент — 24,

в Акмолинской области — 188,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 507,

в Атырауской области — 173,

в ВКО — 210,

в Жамбылской области — 100,

в ЗКО — 12,

в Карагандинской области — 157,

в Костанайской области — 22,

в Кызылординской области — 133,

в Мангистауской области — 14,

в Павлодарской области — 150,

в СКО — 47,

в Туркестанской области — 25.

Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.

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