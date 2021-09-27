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О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

inbusiness.kz

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области — выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 186,
  • в городе Алматы — 485,
  • в городе Шымкент — 41,
  • в Акмолинской области — 96,
  • в Актюбинской области — 62,
  • в Алматинской области — 162,
  • в Атырауской области — 53,
  • в ВКО — 95,
  • в Жамбылской области — 53,
  • в ЗКО — 36,
  • в Карагандинской области — 184,
  • в Костанайской области — 104,
  • в Кызылординской области — 26,
  • в Мангистауской области — 10,
  • в Павлодарской области — 164,
  • в СКО — 71,
  • в Туркестанской области — 50.

Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.

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Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 150,
  • в городе Алматы — 290,
  • в городе Шымкент — 24,
  • в Акмолинской области — 188,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 507,
  • в Атырауской области — 173,
  • в ВКО — 210,
  • в Жамбылской области — 100,
  • в ЗКО — 12,
  • в Карагандинской области — 157,
  • в Костанайской области — 22,
  • в Кызылординской области — 133,
  • в Мангистауской области — 14,
  • в Павлодарской области — 150,
  • в СКО — 47,
  • в Туркестанской области — 25.

Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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