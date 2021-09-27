О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области — выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 186,
- в городе Алматы — 485,
- в городе Шымкент — 41,
- в Акмолинской области — 96,
- в Актюбинской области — 62,
- в Алматинской области — 162,
- в Атырауской области — 53,
- в ВКО — 95,
- в Жамбылской области — 53,
- в ЗКО — 36,
- в Карагандинской области — 184,
- в Костанайской области — 104,
- в Кызылординской области — 26,
- в Мангистауской области — 10,
- в Павлодарской области — 164,
- в СКО — 71,
- в Туркестанской области — 50.
Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.
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Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 150,
- в городе Алматы — 290,
- в городе Шымкент — 24,
- в Акмолинской области — 188,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 507,
- в Атырауской области — 173,
- в ВКО — 210,
- в Жамбылской области — 100,
- в ЗКО — 12,
- в Карагандинской области — 157,
- в Костанайской области — 22,
- в Кызылординской области — 133,
- в Мангистауской области — 14,
- в Павлодарской области — 150,
- в СКО — 47,
- в Туркестанской области — 25.
Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области