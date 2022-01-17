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О снятии ограничений в связи с прекращением режима ЧП сообщили в комендатуре Костанайской области

vecher.kz

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О снятии ограничений в связи с прекращением режима ЧП сообщили в комендатуре Костанайской области.

С прекращением режима ЧП снимаются все ранее наложенные ограничения.

Режим ЧП отменили в Костанайской области

«В соответствии со статьей 21 Закона «О чрезвычайном положении» снимаются все ограничения связанные с временным ограничением прав и свобод физических и юридических лиц.  Эти ограничения применяются только в течении срока, на который введено ЧП и утрачивают силу одновременно с прекращением действия ЧП без специального уведомления», — сообщили в комендатуре.

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