О состоянии 12-летней девочки, родившей ребенка, сообщили врачи

Как уточнила детский омбудсмен Павлодарской области, многодетная семья, в которой воспитывается несовершеннолетняя девочка, переехала в Казахстан четыре года назад.

«После переезда родители получили вид на жительство, по которому сейчас живут. Семья была и остается на контроле у местных госорганов и школы. Сейчас несовершеннолетняя девочка и ее ребенок будут под контролем и опекой государства. В Павлодарской области это прецедент по столь раннему родоразрешению. Девочка скрывала беременность от матери за широкой одеждой. Мама не заметила, сама девочка рассказывать ей побоялась. Школьный психолог смогла ее разговорить. Подозреваемый, тоже несовершеннолетний, ему 17 лет, — родственник потерпевшей. Следствие продолжается», — сказала корреспонденту Tengrinews.kz детский омбудсмен Павлодарской области Сауле Шакенева.

Заметив изменения в фигуре школьницы, педагоги связались с врачами. После того как беременность подтвердилась, девочку госпитализировали в отделение патологии беременных.

«Провели полное обследование, чтобы убедиться, что девочке ничего не угрожает и с плодом все нормально. Десять дней она пролежала, и мы ее выписали в сопровождении мамы под патронаж медиков первичного звена. На 34-й неделе она приехала к нам на УЗИ-скрининг, ее осмотрели. Плод развивался в соответствии со сроком беременности, убедились, что никаких отклонений нет, все в порядке и далее несовершеннолетняя продолжала наблюдаться у доктора первичного звена», — сообщила исполняющая обязанности директора Павлодарского областного центра Инесса Высоцкая.

На официальной странице в соцсети детского омбудсмена Павлодарской области появился комментарий доктора.