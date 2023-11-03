О состоянии детей, пострадавших в страшной аварии, рассказали костанайские врачи

О состоянии детей, пострадавших 29 октября в страшной аварии на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» между поселками Талапкер и Глазуновка рассказали в областной детской больнице.

После аварии четверых детей и их отца-полицейского госпитализировали в больницу.

«На сегодня из реанимации двое детей — мальчик и девочка переведены из реанимации в отделение. Две их сестры находятся в реанимации. Состояние одной тяжелое, девочка в коме. Но мы боремся и делаем все возможное для ребенка», — сообщил главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Для пострадавший в аварии костанайцы сдавали кровь

Напомним, как сообщали полицейские 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina, под управлением мужчины 1977 года рождения. Как уточнили в ДП, пострадавший водитель LADA Kalina является полицейским. В аварии пострадала его семья. Погибла супруга.

«36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, был лишен водительских прав», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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