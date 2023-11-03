Срочно нужна кровь. Медики Костаная разъяснили, как относиться к таким сообщениям

Серьезное ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь, в котором пострадали в том числе дети, вызвало большой резонанс среди костанайцев. В социальных сетях распространилась информация о том, что необходима донорская кровь. В первый день в областной центр крови пришло около 180 человек.

Аслан Баймуханов, как говорится, донор со стажем. Сдавать кровь он начал еще в студенческие годы. Мужчина ведет активный образ жизни, спортсмен. Сюда приходит обязательно. Как рассказал мужчина, услышав про страшную аварию, решил тоже внести свой вклад в спасение жизни.

«Сдавать кровь также полезно и для здоровья. Но, чаще всего хочется, чтобы кровь спасла кому-то жизнь. Увидев в социальных сетях информацию о том, что необходима донорская кровь, я не остаюсь в стороне. Сегодня тоже пришел, вообще я стараюсь приходить в центр крови несколько раз в год», — говорит донор Аслан Баймуханов.

В областном центре рассказывают, что в первый день после аварии к ним пришли сдать кровь около двух сотен человек. Все дело в том, что в социальных сетях костанайцы распространили информацию, что необходима донорская кровь любой группы. Тем не менее, принять всех в центре крови физически не могут, есть и определенная норма необходимой крови. Специалисты рекомендуют, прежде чем распространять информацию о необходимости донорской крови, сначала лучше проконсультироваться с ними. Ежедневно ситуация с наличием той или иной группы меняется. К примеру, сегодня есть все разновидности.

«У нас имеет место переизбыток некоторых продуктов крови. В частности свежезамороженной плазмы, все компоненты крови имеют разные сроки хранения. Если эритроциты хранятся 42 дня, тромбоциты всего до 7 дней, то плазма три года. В связи с этим, и с тем, что продукт менее востребован в медорганизациях не потому, что он нужен, просто есть ограничения по его применению», — говорит заведующая отделением областного центра крови Елена Иосипенко.

Также в центре крови отмечают, что ознакомиться с информацией, какие группы необходимы, можно на их официальном сайте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.